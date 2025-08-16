Haberler

Adana’da Saka Kuşu Bulundu, Ceza Kesildi

ADANA’DA YASAKLI KUŞ ÜRETİMİNE CEZA

Adana’da, evinde yasak olan saka kuşu bulunduran bir kişi 151 bin 200 lira ceza aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinin Kavaklı Mahallesi’nde yasa dışı olarak saka kuşları beslendiğine dair gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi.

KAFESLERDE 21 SAKA KUŞU BULUNDU

Yapılan operasyonda, kafesler içerisinde toplamda 21 saka kuşu ele geçirildi. Bu kuşları besleyen yabancı uyruklu Ahmet B., “Kara Avcılığı Kanunu”na muhalefet suçundan 151 bin 200 liralık bir ceza aldı. Ele geçirilen kuşlar ise doğaya salındı.

ÖNEMLİ

