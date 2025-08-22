Adana’da Saldırıda Muhammet Kaçar Öldü

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE ZAMAN

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muhammet Kaçar silahlı saldırıya uğradı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında gerçekleşti.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateşte Muhammet Kaçar, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı ve yere düştü. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gerekli incelemeler sürüyor. Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.