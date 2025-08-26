Haberler

Adana’da Saldırıya Uğrayan Sürücü Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da meydana gelen bir silahlı saldırıda, dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz, vücuduna isabet eden kurşunlara rağmen 600 metre daha aracını sürmeyi başardı. Ancak bilinç kaybı yaşaması sonucu elektrik direğine çarparak durdu. Olay, Seyhan ilçesinin Dağlıoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Dolmuş sürücüsü Gündüz’e, kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla defalarca ateş açıldığı bildiriliyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Gündüz, sırtından ve bacaklarından yaralanarak yaklaşık 600 metre mesafe katetti. Ancak sonrasında bilinç kaybı yaşaması ile dolmuş elektrik direğine çarptı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis derhal olay yerine intikal etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gündüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gündüz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Saldırının ardındaki kişi veya kişilerin yakalanması amacıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması için gerekli tüm araştırmalar derhal sürmektedir. Gündüz’ün yaşamını yitirmesi, çevresinde büyük bir üzüntü yarattı.

