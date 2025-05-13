Adana’da Sanığa Müebbet Hapis Cezası Verildi

HÜDA PAR ADANA İL SEKRETERİNİ ÖLDÜREN SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Adana’da Hür Dava Partisi İl Sekreteri Sacit Pişgin’i bıçakla öldüren ve İl Başkanı Salih Demir’i yaralayan Ali Sever, müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca sanık, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl ve ‘konut dokunulmazlığını ihlalden’ ise 1 yıl hapis cezası aldı. Olay, 22 Temmuz 2023’te HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’nda gerçekleşti. Ali Sever, elindeki bıçakla Sacit Pişgin’i öldürürken, Salih Demir’i de yaraladı. Sever, olayın ardından yakalanarak tutuklandı ve Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

DURUŞMAYA MÜŞTEKİLER DE KATILDI

Duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müşteki Salih Demir ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile partinin diğer yetkilileri de duruşmayı izlemek için salonda yer aldı. Tutuklu sanık olan Ali Sever, son savunmasında HÜDA PAR Adana il binasının kendisine ait olduğunu iddia etti ve “Olayın gerçekleştiği HÜDA PAR il binasını benden izin almadan parti binası yaptılar. Parti binası yaparken bana sordular mı?” şeklinde konuştu.

SANIKTAN HAKARET VE CEZA TALEPLERİ

Sever, savunmasını tamamladıktan sonra olayda yaralanan eski il başkanı Salih Demir’e hakaret etti. Müşteki Salih Demir, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Müşteki avukatları, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Mahkeme, sanık Ali Sever’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.