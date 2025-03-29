Adana’da Şehit Aileleri Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞEHİTLİK ZİYARETLERİ YAPILDI

Adana’nın Kozan ilçesinde, bayram öncesinde vatandaşlar şehitlikleri ziyaret ederek dualar etti. İnsanlar, mezarlıklara giderek sevdiklerinin anısına dua ederken, şehit yakınları da şehitlerin fotoğraflarını öperek bayramlaşmayı tercih etti. Kozan Asri Mezarlığı’nda, hüzünlü bir atmosfer içinde, şehit aileleri kabristanları ziyaret etti.

DUA VE GÖZYAŞLARI

Kabristanlarında gözyaşları sel oldu. Mardin ve Şırnak’ta terör örgütü tarafından şehit edilen Jandarma Astsubay Cengiz Eroğlu ve Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan’ın kardeşleri, şehitlikte duygusal anlar yaşadı. Özellikle 1992 yılında 22 yaşındayken Şırnak’ta çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Cengiz Eroğlu’nun ablası, “Mustafa Cengiz kardeşimdi. Şırnak İdil’de şehit oldu. Vatan sağ olsun. Başka bir şey denmiyor” diyerek gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

ŞEHİT KARDESİNİ UNUTAMADI

2016 yılında Mardin’in Derik ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan’ın ablası Döne Taşyürek, bayram arifesinde kardeşinin fotoğrafını öperek kendisiyle bayramlaştı. Taşyürek, kardeşinin evlilik izni için 1 hafta kala şehit düştüğünü belirterek, gözyaşlarına hakim olamadı.