Adana’da Şehit Ailelerine Madalya Töreni

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE TÖREN DÜZENLENDİ

Adana’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, şehit aileleri ile gazilere yönelik olarak “Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni” gerçekleştirildi. Tören, Valilik Toplantı Salonu’nda toplandı ve etkinliğe birçok kamu kurumu ve kuruluşunun temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Vali Yavuz Selim Köşger bir konuşma yaptı.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANLAMINI VURGULADI

Vali Köşger, Çanakkale Deniz Zaferi’nin, Kurtuluş Savaşı’na ilham veren, Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olan ve imparatorluğun küllerinden yepyeni bir devletin doğduğu çok önemli bir zafer olduğunu dile getirdi. “Çanakkale Deniz Zaferini kara zaferimiz izledi. O açıdan 18 Mart, bizim için çok önemli” diyen Vali, 250 bin şehit verilen Çanakkale’de milletin büyük zorluklar içinde başarıya ulaştığını belirtti. Ayrıca, silah teçhizatı olmayan bir halkın yeniden doğuşunu da kavramsal açıdan ele aldı.

ŞEHİTLERİMİZİN DEĞERİ HER ZAMAN ARTACAK

Bağımsızlık ve vatan sevgisi için canını feda etmeye hazır insanların ülkenin varlığını koruduğunu ifade eden Vali Köşger, “Vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesat için ölmeyi göze alan insanların varlığı, milletlerin caydırıcı gücüdür. Ancak bu devletler dünya milletleri arasında saygın yerini ve varlığını koruyor” dedi. Vali, “Bu sebeple şehitlerimiz bizim başımızın tacı. Bu ülkenin bu coğrafyada, bu kan gölünün ortasında varlığını idame ettirmesindeki en büyük gücümüz şehitlerimizin kanından geliyor” şeklinde konuştu.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ

Konuşmanın ardından şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi. Şehit Mehmet Kırmızı’nın babası Zeydan Kırmızı, Şehit İsmail Can Akdeniz’in babası Hüseyin Akdeniz, Şehit Musa Bulut’un oğlu Ömer Bulut, gazilerden Rasim Demircan, Şükrü Taş, Osman Can Kemaneci, Semih Ünel, Ali Kartal ve Mustafa Bilgeç madalyalarını aldı. Tören, bu anlamlı takdimlerle sona erdi.