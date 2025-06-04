Adana’da Sempozyum Gerçekleştirildi

SEMPOZYUMUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Adana’da “Akdeniz Gebelik ve Pelvik Taban Sempozyumu” başarıyla gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi’nde, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nın iş birliği ile düzenlenen bu sempozyum, önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.

KATILIMCI PROFİLİ VE KURS İÇERİĞİ

Adana dışında, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Şırnak, Ankara, İstanbul ve Bakü gibi çeşitli yerlerden toplamda 183 kişi bu sempozyuma katıldı. Sempozyum boyunca, kadın pelvik taban hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik çeşitli kurslar düzenlendi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE UYGULAMALARI

Çeşitli oturumların yapıldığı sempozyumda, katılımcılara teorik bilginin yanı sıra pratik eğitim de sunuldu. Bu eğitimler, katılımcıların profesyonel becerilerini geliştirmeye yardımcı oldu. Sempozyum, kadın sağlığı alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.