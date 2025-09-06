Haberler

Adana’da Şerit İhlali Yapan Araçlar Cezalandırıldı

JANDARMA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Adana’da jandarma ekipleri, otoyolda şerit ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine idari para cezası uyguladı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri, Adana Pozantı-Mersin Tarsus otoyolu Tekir mevkiinde 1-5 Eylül tarihleri arasında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

DRON DESTEĞİYLE HIZLI DENETİM

Ekiplerin sol şeridi kullanarak kural ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine yönelik dron destekli denetimlerinde birçok sürücü durduruldu. Şerit ihlali yaptığı belirlenen tır ve kamyonların sürücülerine, idari para cezası uygulandı. Otoyol jandarması denetimlerine devam ettiği ifade edildi.

