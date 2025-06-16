Adana’da Şiddet Olayları Yaşandı

GENÇLERE VE YAŞLI ADAMA ŞİDDET UYGULANDI

Adana’da, iki genci sopayla işkence edercesine döven ve sonrasında yakalanarak adli kontrolle serbest kalan şüphelinin, 68 yaşındaki A.B.’yi de sopayla dövdüğü anlar ortaya çıktı. O anların görüntüleri izleyenleri derinden etkiledi. İlk olay, Yüreğir ilçesinde, 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, İ.E., sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen 17 yaşındaki H.D. ile 22 yaşındaki A.T.’yi mahalleden alarak Mersin-Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Burada yüzünü gizlemek için kask takan İ.E., gençleri sopayla acımasızca dövdü. O anlar, beraberindeki kişilerden biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, gözyaşları döken gençlerin “Kurban olayım yapma!” şeklinde yalvarması dikkatleri çekti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI AMA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.’yi Güzelevler Mahallesi’nde saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü. Ancak, ifadesi inandırıcı bulunmayan İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kalmış durumda.

YAŞLI ADAMA ŞİDDETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma devam ederken, İ.E.’nin başka bir şiddet olayına karıştığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu sefer darbedilen kişinin 68 yaşındaki A.B. olduğu anlaşıldı. Aynı mahallede kaydedilen yeni videoda, İ.E. ve yanındaki iki kişinin yaşlı adamı sopalarla dövdüğü, A.B.’nin yardım çığlıklarının sokakta yankılandığı gözlemleniyor. Yeni görüntülerin, devam eden soruşturma dosyasına eklenerek inceleme başlatıldığı bildirildi.