Adana’da Sigara Denetimi Yapıldı

DENETİM HEDEFİ: SİGARA YASAĞINA UYUM

Adana’da çeşitli illerden gelen çapraz denetleme ekipleri, kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştiriyor. İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Mersin, Osmaniye ve Hatay İl Sağlık Müdürlüklerinden görevlendirilen personel, kentte bulunan kafe ve restoranlarda kapalı alanlarda sigara içme yasağına yönelik denetimler yapıyor.

Yapılan denetimlerin düzenli bir şekilde devam edeceği bilgisi de verildi. Ekiplerin amacı, sigara yasağına uyum sağlamayı teşvik etmek ve halk sağlığını korumak olarak öne çıkıyor.