Adana’da Silah Kaçakçılığına Operasyon: 21 Tutuklandı

ADANA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı yollarla yurda sokulan silahların ele geçirilmesini sağladı. Düzenlenen operasyonda 23 ilde eş zamanlı hareket edildi ve 94 şüpheli yakalandı. Bu kapsamda 21 şüpheli tutuklandı.

TEKNİK TAKİP VE OPERASYON

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekiplerin araştırmaları sonucunda, organik suç örgütlerine satılmak üzere yurt dışından kaçak yollarla getirilen silahların piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi. Bunun üzerine, Adana merkezli 23 ilde özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE TUTUKLAMALAR

Yapılan operasyon sonunda, adreslerde gerçekleştirilen arama işlemleri neticesinde 1 adet M4 piyade tüfeği, 7 ruhsatsız av tüfeği, 22 ruhsatsız tabanca ve toplamda 2 bin 217 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 21’i mahkeme tarafından tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 60 şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Ele geçirilen silahların balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.