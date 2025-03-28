Adana’da Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

ADANA’DA SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Adana’da, polisin silah ticaretini önlemek için gerçekleştirdiği bir operasyonda, bavul ve dolaplar içerisinde toplamda 22 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Ayrıca operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehirdeki silah ticaretinin önlenmesi amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

SİLAH TİCARETİNE GEÇİT YOK

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nden ekipler, Dumlupınar Mahallesi’nde bir adresi tespit ederek bu evi takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, bahçede bulunan bir valizden 17, yatak odasındaki dolaptan ise 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.A., A.S., S.A. ve F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Silah Ticareti ve Kaçakçılığı’ suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği duyuruldu. Bu operasyon, Adana’da silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak önem taşıyor.