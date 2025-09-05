Adana’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

Adana’da fabrika önünde silahlı kavga

YARALANMALARA NEDEN OLAN OLAY

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’ndaki bir tarım fabrikasında mal teslimatı sırasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı. İddialara göre, fabrika çalışanı M.A. (35), işyerine mal getiren F.A. (42) ile tartışmaya başladı.

TABANCA VE POMPALI TÜFEK KULLANILDI

Tartışmanın tırmanmasıyla birlikte M.A, hafif ticari aracından tabancasını alarak F.A.’ya ateş etmeye başladı. Bu sırada F.A. da aracındaki pompalı tüfekle M.A.’ya karşılık verdi. Çatışma sonucunda her iki taraf birbirini yaraladı. M.A., göğüs bölgesinden yaralanırken, F.A. ise göğsünden ve bacağından yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.A. ve F.A.’yı hastaneye kaldırdı. M.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.