Adana’da Silahlı Kavga Yaşandı

ADANA’DA ÇATIŞMA!

Adana’da bir fabrikada gerçekleşen mal teslimi sırasında fore başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde silahlı bir çatışmaya dönüşüyor. Olayda tabanca ve pompalı tüfek kullanılması sonucu iki kişi yaralanıyor.

OLAY YERİ DETAYLARI

Olay, Yüreğir ilçesinde, Havutlu Mahallesi’ndeki bir tarım fabrikasında meydana geliyor. İddiaya göre, fabrika çalışanı M.A (35), işyerine mal teslim eden F.A (42) ile tartışmaya başlıyor. Zamanla büyüyen bu tartışma, silahlı bir kavgaya dönüşüyor. M.A, hafif ticari aracından tabancasını alarak F.A’ya ateş açıyor. F.A ise aracındaki pompalı tüfekle karşılık veriyor. Çatışma sırasında M.A, göğüs bölgesinden, F.A ise göğüs ve bacağından yaralanıyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıyor. M.A’nın durumunun ağır olduğu öğreniliyor. Polis, olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıyor.

