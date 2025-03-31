Adana’da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da bir kişi, 500 bin TL alacaklı olduğu bireyin evini kurşunlattı. Olayla bağlantılı olarak polisin yakaladığı üç şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan biri olan Ü.Y., “Vefa borcunu ödemek için bu işi kabul etmek zorunda kaldım” diyerek silahı kullandığı öğrenildi. Olay, 19 Mart’ta Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 39 yaşındaki azmettirici şüpheli M.Ç., 500 bin TL alacaklı olduğu O.K.K.’dan alacağını alamayınca harekete geçti. M.Ç., 51 yaşındaki M.E.’nin kullandığı araçla 22 yaşındaki Ü.Y.’yi olay yerine getirdi. Ü.Y., apartmana girerek O.K.K.’nin evine kurşun sıktıktan sonra olay yerinden kaçtı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Kurşunlama olayının ihbar edilmesinin ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine, polis Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda üç şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

VEYİFA BORCU AÇIKLAMALARI

Tutuklanan şahıslardan silahı ateşleyen Ü.Y., ifadesinde “Sıktığım kişiyi tanımam. M.Ç. ile babam vasıtasıyla tanıştım. Bana ağabeylik yaptı, maddi manevi ve mahallede destek çıktı. M.Ç. bana ‘bu şahsa sıkar mısın’ dedi ben de vefa borcunu ödemek için bu işi kabul etmek zorunda kaldım” şeklinde konuştu. Diğer tutuklu M.Ç. ise azmettirme suçlamalarını kabul etmeyerek, “Ü.Y. bize ‘siz bekleyin, ben kız arkadaşımı görüp geleceğim’ dedi. Sonra çıkıp evin kapısını sıktı. Benim olayla ilgim yoktur” diyerek kendini savundu.