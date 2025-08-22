Adana’da Silahlı Saldırı, Kişi Yaşamını Yitirdi

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’da meydana gelen silahlı saldırıda, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi yaşamını yitiriyor. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde, dünkü saat 19.45 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Muhammet Kaçar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateşle saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Ateşlenen kurşunlar Kaçar’ın vücuduna isabet etti. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildiriyor. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci hızlı bir şekilde ambulansa taşıyarak hastaneye sevk ediyor. Ancak, yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybediyor.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay sonrası hızla kaçtığı ve izini kaybettirdiği öğreniliyor. Polis, saldırıyı düzenleyen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.