Haberler

Adana’da silahlı saldırı, şoför öldü

SİLAHLI SALDIRI SONRASI DOLMUŞ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda dolmuş şoförü Orhan Gündüz, hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Gündüz, Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak’ta seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından hedef alındı. Gündüz’ün kullandığı araç kontrolünden çıkarak bir elektrik direğine çarptı ve durdu.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

Olayın ardından çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istedi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak Gündüz’ü hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki sağlık kuruluşundaki müdahaleye rağmen, Gündüz kurtarılamadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırının ardından polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili detayların ortaya çıkarılması için kapsamlı bir soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Haberler

Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.