Adana’da silahlı saldırı, şoför öldü

SİLAHLI SALDIRI SONRASI DOLMUŞ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda dolmuş şoförü Orhan Gündüz, hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Gündüz, Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak’ta seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından hedef alındı. Gündüz’ün kullandığı araç kontrolünden çıkarak bir elektrik direğine çarptı ve durdu.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

Olayın ardından çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istedi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak Gündüz’ü hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki sağlık kuruluşundaki müdahaleye rağmen, Gündüz kurtarılamadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırının ardından polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili detayların ortaya çıkarılması için kapsamlı bir soruşturma sürüyor.