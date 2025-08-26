Haberler

Adana’da Silahlı Saldırı Sonucu Ölüm

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir dolmuş şoförü silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. 47 yaşındaki Orhan Gündüz, kullandığı dolmuş ile Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak’ta seyrederken, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce ateş açıldı.

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Saldırı sonrası kontrolünü kaybeden Gündüz’ün kullandığı dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durdu. Olayı gören çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralı dolmuş şoförünü hastaneye kaldırdı. Ancak sağlık ekipleri, hastanede yaptığı müdahalelere rağmen Gündüz’ü kurtaramadı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayla ilgili olarak polis, saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Şu anda kaçan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için yürütülen araştırmalar devam ediyor.

