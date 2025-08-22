Adana’da silahlı saldırı yaşandı

SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Adana’da sokak ortasında bir şahıs, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği an, dün saat 19.45 sularında Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, Muhammet Kaçar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı. Kalabalık bir ortamda gerçekleşen olayda, Kaçar’a ardı ardına açılan ateşler vücuduna isabet etti.

SALDIRI SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine ulaşıp ağır yaralı olan genci ambulansla hastaneye taşıdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaçar, yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay sonrası hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, saldırganı tespit edip yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.