Adana’da Sınavda Geç Kaldılar

SINAVDA GEÇ KALMA TRAJEDİSİ

Adana’da 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk bölümü olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 1 dakika geç kalarak sınavı kaçıran adaylar derin bir üzüntü yaşadı. Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi’nde yer alan Gazi Anadolu Lisesi’nde, sınava girmek için birçok öğrenci sabah saatlerinde okulun önünde ve bahçesinde toplandı.

Sınav 10.15’te başlaması planlandığı için kapılar 10.00’da kapandı. Bazı öğrenciler son dakika taksiyle yetişmeyi başaramadı ve maalesef sınava geç kalmak durumunda kaldı. Yaklaşık 1 dakika geç kalan 2 genç, “Başka lise ile karıştırdık, isim benzerliği vardı” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Bu durum, sınav stresinin yanı sıra karışıklık ve yanlış anlaşılmaların yol açtığı acıyı ortaya koydu.