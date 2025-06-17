Adana’da Sivil Polisler Kahvehaneye Girdi

POLİSLER RUHATSIZ KAHVEHANEDE OPERASYON YAPTI

Adana’da sivil polis ekipleri, ruhsatsız bir kahvehaneye müşteri gibi girip horoz dövüşünü kayda aldıktan sonra operasyon gerçekleştirdi. Kumar oynayanlara toplamda 46 bin TL ceza kesildi, kahvehane mühürlendi ve dövüştürülen horozlara el konularak barınağa teslim edildi.

KAHVEHANEDE KUMAR VE HAYVAN EZİYETİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir kahvehanede horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’ndeki ruhsatsız kahvehane tespit edildi. Sivil polisler, kahvehaneye müşteri gibi girerek dövüştürülen horozları görüntüledi. Ardından dışarıda bekleyen diğer ekiplerin desteğiyle operasyon yapıldı.

POLİSİ KUMAR OYNATANLARA CEZA KESTİ

Kahvehane sahibi M.Y. (71) hakkında, kumar oynanması için yer sağlamak, kumar oynatmak ve hayvana eziyet etme suçlarından adli işlem başlatıldı. Kumar oynamış olduğu belirlenen 5 kişiye ise toplamda 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Dövüştürülen 2 horoza el konulup hayvan barınağına bırakılırken, kahvehane mühürlendi.