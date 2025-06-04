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Adana’da Şoför, Çocuklara Dondurma İkrami

ADANA’DA SIRA DIŞI BİR YARDIMLAŞMA

Adana’da bir otobüs şoförü, sıcak hava nedeniyle zor durumda kalan çocukları dondurma ile serinletiyor. Türkiye’nin en sıcak şehirlerinden biri olan Adana’da hava sıcaklıkları 35 dereceyi geçiyor. Şoför, çocuğun yolculuk sırasında aşırı sıcaktan etkilenip etkilendiğini fark edince, bir dondurmacının önünde otobüsü durdurup çocuklar için dondurma alıyor.

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ VE TEŞEKKÜRLER

Şoför, “Otobüs şoförü öcü değil. Bugün dondurma günü, çocukları sevindirelim” şeklinde konuşarak, dondurmaları çocuklara dağıtıyor. Dondurma alan çocukların sevinci gözlerinden okunurken, aileler de bu nazik davranış için şoföre teşekkür ediyor. Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi görüyor ve paylaşım rekorları kırıyor.

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