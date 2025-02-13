Adana’da Şoför Patronunu Öldürüp Kaçtı

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 6 Şubat günü saat 19.30 civarında Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Saltık Buğra Keçebaş, otoparktaki aracına bindiği esnada kask takılı bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Keçebaş, şüphelinin kaçışının ardından ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, kişi çok kan kaybettiği için doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saltık Buğra Keçebaş’ın cenazesi, otopsiyi takiben toprağa verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE İZ SÜRMELERİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaş’ın cinayet şüphelisini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, olay anına ait güvenlik kameralarından oluşan 50 saatlik görüntüleri inceleme altına aldı. Elde edilen verilerle birlikte, şüphelinin Keçebaş’ın şoförü Mehmet Ali Kartal olduğu belirlendi.