Adana’da Soğan Fiyatları Düştü

SOĞAN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Türkiye’nin önemli üretim bölgelerinden biri olan Adana’da, turfanda soğan hasat süreci 18 ile 20 TL arasında başlarken, tarlada fiyatlar 7-8 liraya kadar geriledi. Geçtiğimiz yıl sıcak hava koşulları nedeniyle verim düşerken, bu yıl soğuk hava çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kent genelinde 36 bin dönüm alanda ekilen soğanların hasadı Mart ayı sonunda başladı. Dönüme ortalama 7-8 ton verim alınan soğan için şehir genelinde ortalama 250 bin ton rekolte hedefleniyor.

İHRACAT DENGELERİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Hasadın başlangıcında tarlada kilogram fiyatı 18-20 TL olan soğan, Mısır’dan Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine yapılan ucuz ihraçlar nedeniyle 7-8 liraya düştü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Soğanın işçilik maliyeti 3 ile 3 buçuk lira” diyerek, fiyatların düştüğünü ve çiftçinin beklentilerinin karşılanmadığını aktardı. Doğan, “Tarlada soğan fiyatları şu anda 7-8 lira, ancak çiftçinin eline geçen para 4 buçuk ile 5 lira arasında kalıyor. 1 dönüm soğanın maliyeti 30-35 bin lira, bu fiyatlarla çiftçinin para kazanması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Doğan, yurt dışına soğan ihraç ediminin düşük olduğunu ancak Mısır’daki soğan nedeni ile fiyatların aşağıda seyretmeye devam ettiğini belirtti. “Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi soğan talep ediyor ama burası gibi 7-8 liradan almak istiyor. İstek var ama fiyat yok. Mısır’dan giden soğanların fiyatı çok düşük, bu nedenle biz de bu fiyatlara soğan satma imkanına sahip olamıyoruz” dedi.

PAZARDA DENGESİZLİKLER YAŞANMAKTA

Ayrıca, Doğan zincir marketlerin piyasa dengelerini bozduğunu ve çiftçilerin istedikleri fiyata ürünlerini satamadığını belirtti. “Tarım ve Orman Bakanlığı bir analiz yapıyor, ancak sonuçların çıkması bir haftayı buluyor ve bu süre zarfında soğan çürüyor. Uzun analiz süreci nedeniyle, yurt dışına soğan miktarı azaldı. Bu sene çiftçi ve tüccar umduğunu bulamazken, tüketiciler düşük fiyatlardan faydalanabiliyor” şeklinde konuştu.