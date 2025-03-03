Adana’da Sokak Ortasında Cinayet İşlendi

ADANA’DA BİR KİŞİ KARDESLERİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Adana’da bir genç, tartışma yaşadığı iki kardeşi sokak ortasında bıçaklayarak hayatını kaybettirdi. Edinilen bilgilere göre, Yüreğir ilçesindeki Dadaloğlu Mahallesi’nde A.E.D. (16) ve ağabeyi M.D. (17), sokakta karşılaştıkları Azat T. (24) ile henüz açıklanamayan bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın alevlenmesiyle kavgaya dönüşen olayda Azat T., iki kardeşi bıçakladı. Yaralı kardeşler, çevredeki vatandaşlar tarafından en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş hayata döndürülemedi.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Olayın ardından Azat T., Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Ölen kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.