Adana’da Sokakta Et Satışı Tepki Topladı

VATANDAŞLARDAN VE KASAPLARDAN TEPKİ

Adana’da bir kişinin sokak ortasında açıkta et satması büyük bir tartışma yarattı. Bu görüntüleri ilk kez gören vatandaşların bir kısmı Hindistan’ı düşündüğünü belirtti. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, “İlgili zabıta müdürlüğünün denetimlerini arttırmasını istiyoruz. Sokaklarda ve pazarlarda daha etkin olursa bu görüntüler olmaz” diyerek duruma dair görüş bildirdi.

AÇIKTA ET SATILMASI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olay, birçok kişinin dikkatini çekti. Açıkta et satılması, Adana gibi sıcak bir şehirde endişe kaynağı olarak değerlendirildi. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler, “Hindistan değil Adana” benzetmelerine yol açtı. Hem kasaplar odası hem de vatandaşlar bu duruma itiraz etti.

UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER

Yağmur, görüntüleri izlerken Hindistan sanma hatası yaptığını belitti. “Adana sıcak olduğu için o etlerin muhakkak dolapta muhafaza edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde havalar daha da ısınacak ve bu görüntülerin Adana’da olmaması gerekiyor” dedi. Tarım İl Müdürlüğü ile konunun paylaşıldığını ve zabıta denetimlerinin artırılmasını talep ettiklerini vurguladı.

VATANDAŞLARIN DÜŞÜNCELERİ

Görüntüler karşısında tepki gösteren vatandaşlardan Fazlı Mete, “O eti satan kişi insan olamaz. O etlerin dolapta saklanması gerekiyor. Bu görüntüleri görünce yoksul ve fakir ülkeler aklıma geldi” dedi. Diğer bir vatandaş İbrahim İlhan ise “Böyle et satılmaz. Kapalı bir alanda satış yapılması gerekiyor” açıklamasında bulundu. Adana’nın sıcak bir iklime sahip olduğunu hatırlatarak, “Bu gıda maddesi ve soğuk bir alanda saklanması gerekiyor” sözlerini ekledi. Nihat Canlı Işık ise “Bu şekilde et satılmaz, ne olduğu bile belli değil. İnsanlar için çok tehlikeli bir durum” ifadelerini kullandı.