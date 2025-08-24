Adana’da Sopayla Saldırı, 1 Ölü

ADANA’DA SİLAHSIZ SALDIRI

Adana’da meydana gelen olayda, husumetlisine sopayla saldıran bir kişi, bir kişiyi öldürüyor ve bir diğerini ağır yaralıyor. Bu olay, Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşiyor. İddiaya göre, Kadir E., daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan Haluk Taş ve Bahri Açıkgöz ile buluşuyor ve burada bir tartışma başlıyor.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE GELİYOR

Tartışma kısa sürede büyüyor ve kavgaya dönüşüyor. Kadir E., sopasıyla Haluk Taş ve Bahri Açıkgöz’e saldırıyor ve ardından olay yerinden kaçıyor. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri hemen sevk ediliyor. Yapılan kontrol sonucunda Haluk Taş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirleniyor. Ağır yaralanan Bahri Açıkgöz, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ve doktorların müdahale ettiği Açıkgöz’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğreniliyor.

ŞÜPHELİ YAKALANIYOR

Olayın ardından şüpheli Kadir E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alınıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.