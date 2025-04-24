Adana’da Su Birikintileri Oluştu

ADANA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Adana’da sağanak yağış sonucunda bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşuyor. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Merkezde ve Çukurova ilçesinde görülen su birikintileri, trafiğin aksamalarına sebep oluyor.

AĞAÇ DEVRİLMESİ TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yağışlar sonucunda bazı caddelerde araçlar mahsur kaldı. Şair Hasibehatun Caddesi’nde devrilen bir ağaç, yolun kapanmasına yol açtı. Bu olumsuz olaylar nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlemler alıyor. Ayrıca, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için gerekli çalışmaları başlatıyor.