Adana’da Su Kesintisi Detayları Açıklandı

ADANA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

Adana’da su kesintisi olan bölgeler açıklandı. “Adana su kesintisi ne zaman bitecek” sorusu ise merak ediliyor. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Mart 2025 tarihinde şehrin hangi ilçelerinde su kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş yer alıyor.

SU KESİNTİSİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Adana ASKİ, suların “ne zaman, saat kaçta gelecek” sorularına yanıt arayanlar için gerekli bilgileri paylaşıyor. 4 Mart’ta meydana gelecek su kesintisi ile ilgili saat bilgileri de açıklandı. Güncel su kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)’nin internet sitesi üzerinden kendi bölgelerine ait ASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi edinebilir.