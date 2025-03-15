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Adana’da Sulama Kanalında Boğulan Çocuk

ADANA’DA BOĞULMA OLAYI

Adana’da, serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Genç çocuğun cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu. Olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde meydana geldi.

ÇOCUĞUN GÖZDEN KAYBOLUŞU

Sıcak havadan bunalan 10 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Al Khalif, arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra su içerisinde çırpınmaya başladı ve daha sonra sürüklenerek gözden kayboldu. İhbar üzerine, olay yerine Su Altı Grup Amirliği ekipleri gönderildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Kanalda arama çalışması gerçekleştiren dalgıç polisler, çocuğun cansız bedenine suya girdiği noktadan yaklaşık 10 kilometre ilerideki Kavaklı Mahallesi’nde ulaştı. Ekipler, çocuğun cenazesini kıyıya çıkardı ve otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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