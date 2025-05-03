Adana’da Şüpheli, Pide Fırınına Ateş Açtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Adana’da hafif ticari araç içerisinde bulunan bir şüpheli, sokaktan geçerken bir pide fırınına silahla ateş açtı. Bu olay, geçtiğimiz gece merkez Seyhan ilçesi Tellidere Sokak’ta gerçekleşti. Şüphelinin, plakası ve sürücüsü hakkında henüz net bilgi bulunmuyor.

YAŞANAN ANLAR

Hafif ticari araçtaki şüpheli, sokaktaki fırına doğru ateş açarken, fırının önünde oturan iki kişi panikleyerek iş yerine sığındı. Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesiyle birlikte, bölgeye hızla polis ekipleri yönlendirildi. Korku dolu anların yaşandığı saldırıda, yaralanma olmaması sevindirici bir durum. Ancak, ateş açılan kurşunların fırının yanı sıra şarküteri dükkanına da isabet ettiği belirlendi. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSİN İNCELEME BAŞLATMASI

Polis, yaşanan bu olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı ve olayın aydınlatılması için çalışmalara devam ediyor.