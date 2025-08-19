Adana’da Şüpheli Uyuşturucu Nedeniyle Tutuklandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da, buzdolabı ve mutfak dolabı içerisinde paketler halinde bulunan kokainle ilgili bir şüpheli tutuklandı. Şüpheli S.K. (25) ifadesinde, “İçeceğim ölçüyü bilmek için paketler haline getirdim. Bağımlıyım, pişmanım” dediği öğrenildi.

NARKOTİK POLİSİ OPERASYON YAPTI

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli S.K.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bir istihbarat aldı. Bunun üzerine, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda S.K. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada toplam 23 adet sentetik ecza, buzdolabı ve mutfak dolabı içerisinde 9 pakette 53,7 gram kokain ile 1 adet hassas terazi bulundu. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde “Satmıyorum, kullanıyorum. İçeceğim ölçüyü bilmek için paketler haline getirdim. Bu yüzden de hassas terazim var. Bağımlıyım, pişmanım” dedi.

TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.