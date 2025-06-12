Adana’da şüpheli yakalandı

ADANA’DA ŞOKE EDEN ŞİDDET OLAYI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde sosyal medyada cinsel içerikli paylaşımlar yapan iki genci, 28 yaşındaki İ.A. Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü tanınmaz hale getirmek için kask takan İ.A., gençleri acımasızca sopayla dövdü.

GÖRÜNTÜLER ANI ANI KAYDEDİLDİ

O anlara tanıklık eden bir başka kişi, durumu cep telefonuyla kaydetti. Çekilen görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde “Kurban olayım yapma!” diye yalvardığı dikkat çekti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın medyaya yansımasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli hakkında çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli İ.A. tespit edilerek gözaltına alındı.

TAHKİKAT SÜRMEKTE

Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, “Sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Habere konu darp şüphelisi 1997 doğumlu İ.A. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.