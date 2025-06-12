Adana’da Şüpheli Yakalandı

KAN DONDURAN İŞKENCE OLAYI

Adana’da yaşanan olay, sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşımlar yapan iki genci hedef aldı. İ.A., gençleri Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alarak Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü gizlemek için kask takan İ.A., gençleri sopayla acımasızca dövmeye başladı.

ANLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar, yanında bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, darp edilen gençler gözyaşları içinde “Kurban olayım yapma!” diye yalvarıyor. Bu durum, izleyenlerin dikkatini çekti.

Olayın öğrenilmesinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 28 yaşındaki şüpheli İ.A.’yı tespit edip gözaltına aldı. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, “Sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesi olayı ile ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.