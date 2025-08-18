Adana’da Suriyeli sayısı 192 bin

KENTTEKİ SURİYELİ SAYISI AZALIYOR

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin suç oranları ve düzensiz göç konularında önemli bilgiler paylaştı. Vali Köşger, “Suriyeli sayısı şu anda 200 binin altına indi. Şu an 192 bin civarında Suriyeli var ve giderek azalıyor. Bu noktada da iyileşmeler olacak” dedi. Vali, Temmuz ayında yaşanan suçlarla ilgili düzenlenen asayiş toplantısında, Suriyeli sayısının 192 bine düştüğünü ve düzensiz göç ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Vali Köşger, terörle mücadelenin sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli bir sorunu olduğunu ifade ederken, Adana’da bu konudaki çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi. Yapılan 15 operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Köşger, bu durumun örgütlerin eylem kapasitesinin zayıfladığını gösterdiğini vurguladı.

ASAYİŞ SUÇLARINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMLER

Asayiş suçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Köşger, Temmuz 2025’teki verilere göre bazı suçlarda belirgin azalmaların gözlemlendiğini aktardı. Konut dokunulmazlığı ihlali 17’den 12’ye düştü, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ise 17’den 14’e geriledi. Kasten öldürme olayları Temmuz 2024’te 11 iken, 2025 Temmuz’da 3’e düştü. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarda da ciddi bir iyileşme sağlandı.

RUHSATSIZ SILAHLAR ÜZERİNDEKİ İLGİ DEVAM EDİYOR

Köşger, ruhsatsız silahlarla ilgili de önemli bilgiler verdi. Son bir ayda 249 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirten Vali, bu kapsamda 330 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 107’sinin tutuklandığını ifade etti. Düzensiz göçle mücadele bağlamında ise 211 operasyon gerçekleştirildiğini ve 42 kişinin tutuklandığını söyledi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE HIZ KAZANIYOR

Düzensiz göçle ilgili de bilgi veren Köşger, “Bu dönemde 211 operasyon yapıldı. 42 kişi tutuklanırken, 13 kişiye adli kontrol verildi, 51 araca el konuldu. 83 bin 358 kişi denetlendi, 3 bin 229 düzensiz göçmen tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. Komşu ülkedeki iç güvenlik düzelmeye başladıkça geri dönüşler hızlanıyor. Önümüzdeki günlerde önemli sayıda Suriyelinin gönüllü geri dönüşüyle ilgili program yapılacak” diye konuştu.