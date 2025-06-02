Adana’da T.K. Uyuşturucu Ticareti Yüzünden Ceza Aldı

ADANA’DA UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satışı yaparken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezası ve 150 bin lira adli para cezası aldı. Duruşma, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirildi ve tutuklu sanık T.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katılım sağladı. Avukatı ise duruşma salonunda yer aldı.

POLİS YAKALADI, BİRİKİMİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı, 6 Mayıs 2024’te Ova Mahallesi’ndeki evinde poşete gizlenmiş 23 gram sentetik uyuşturucuyu müşterisine satarken polis tarafından yakalanan sanığın daha önce benzer suçlardan kaydı bulunduğunu bildirdi. Savcı, adreste ele geçirilen hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemelerinin de dikkat çektiğini belirtti. T.K’nin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçuyla ceza almasını talep etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, BERAAT TALEP ETTİ

Sanık T.K., yaptığı savunmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve tahliyesi ile beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise T.K’ye “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verilmesine karar verdi. T.K’nin tutukluluk hali de sürdürülecek.