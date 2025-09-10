Adana’da Tabancayla Olayda Bir İşçi Yaralandı

RESTORANA ATEŞ AÇILDI

Adana’da bir restorana tabancayla ateş açılması sonucunda bir işçi yaralandı. Merkez Çukurova ilçesinde, Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir restoranda gerçekleşen olayda, garsonlardan N.Y. (44) bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçtıktan sonra çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.Y, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmayla olayın zanlısı A.K.’yi (17) yakaladı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçiren ekipler, şüpheliyi Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.