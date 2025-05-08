Adana’da Taekwondo Şampiyonası’nda Birinci

ÖMER KAAN ULUSOY TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Adana’da gerçekleştirilen Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Niğde’yi temsil eden Ömer Kaan Ulusoy, 37 kg kategorisinde Türkiye birincisi oldu. 6-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Efendibey Ortaokulu öğrencisi olan Ulusoy, bu başarı ile şehirde büyük bir sevinç yarattı.

GELECEK HEDEFLERİ BÜYÜK

Cengizhan Spor Kulübü sporcusu Ulusoy, elde ettiği başarıdan sonra yaptığı açıklamada, “Gelecekte de milli takım düzeyinde ülkemizi temsil ederek elde ettiğim dereceleri arttırarak devam etmek istiyorum” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Bu hedefleri, genç sporcunun daha büyük başarılar için motivasyon kaynağı olmaktadır.

NİĞDE