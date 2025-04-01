Adana’da TAKE Projesi Tohum Dağıtımı

TAKE PROJESİ KAPSAMINDA AYÇİÇEĞİ TOHUMU DAĞITIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde, Adana’daki çiftçilere 60 bin dekar alana ekim yapabilecekleri ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Amacı boş, nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazileri tarımsal üretime kazandırmak olan TAKE Projesi, Adanalı üreticilere 2025 yılı içinde ayçiçeği, soya, nohut ve fasulye tohumu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TOHUM DAĞITIMI DETAYLARI

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım topraklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik olarak soya ve ayçiçeği tohumlarını yüzde 50 hibe ile, nohut ve kuru fasulye tohumlarını ise yüzde 75 hibe ile çiftçilerle buluşturacak. Ekim sezonu öncesinde alınan ayçiçeği tohumlarının ilçelerdeki dağıtımı tamamlanmış durumda. Toplamda 3500 (35 ton) torba ayçiçeği tohumu, yüzde 50 hibeli olarak 2178 üreticiye verilerek, bu tohumlar ile 60 bin dekar alanın ekilebileceği vurgulanıyor.

GELECEK DAĞITIM PLANI

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında önümüzdeki günlerde Ceyhan, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde soya tohumu, Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan ilçelerinde ise nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirecek. Geçen yıl proje kapsamında toplam 530 ton soya, ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu üreticilere ulaştırıldı.