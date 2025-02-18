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Adana’da Taksi Ateşe Verildi

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Olayın Detayları

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’nde park halindeki 01 T 1977 plakalı taksi, Aras U’ya aitken kundaklama olayına maruz kaldı. Araçta meydana gelen yangının anı, kundakçının eylemini cep telefonuyla kaydeden Aras U tarafından belgelendi. Aras U, yangın sonrası durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürüp kontrol altına aldı. Olayla ilgili olarak polis, şüpheliyi yakalamak adına geniş çaplı bir soruşturma yürütmeye başladı. Şu an itibarıyla kundakçının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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