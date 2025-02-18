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Adana’da Taksi Kundaklama Olayı Araştırılıyor

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ADANA’DA TAKSİ KUNDAKLANDI

Adana’nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde park halindeki 01 T 1977 plakalı taksi, Aras U’ya aitken kundaklandı.

KUNDANIN ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Kundakçının aracı ateşe verdiği anları cep telefonuyla kaydeden Aras U, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

KUNDANCIYI YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olayla ilgili ihbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Polis, kundakçıyı yakalamak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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