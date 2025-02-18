Adana’da Taksi Kundaklama Olayı Araştırılıyor

ADANA’DA TAKSİ KUNDAKLANDI
Adana’nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde park halindeki 01 T 1977 plakalı taksi, Aras U’ya aitken kundaklandı.
KUNDANIN ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Kundakçının aracı ateşe verdiği anları cep telefonuyla kaydeden Aras U, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
KUNDANCIYI YAKALAMA ÇALIŞMALARI
Olayla ilgili ihbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Polis, kundakçıyı yakalamak için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.