Adana’da Tamer Dağlı, vatandaşlarla buluştu

AK PARTİ ADANA İL BAŞKANI TAMER DAĞLI İMAMOĞLU’NA GİTTİ

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İmamoğlu ilçesinde vatandaşlar, esnaflar ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Gün boyu süren bu programın en önemli noktalarından biri, Dağlı’nın şehit aileleriyle buluşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı mektubu teslim etmesi oldu. Dağlı, ilçe ziyaretleri çerçevesinde İmamoğlu’na gitti ve burada yoğun bir program gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARLA VE ESNAFLARLA BULUŞMA

Dağlı, vatandaşlarla bir araya gelerek mahalleleri gezdi ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Programın ilk durağı olan AK Parti İmamoğlu İlçe Başkanlığında, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek yeni dönem çalışmaları ve hedefleri üzerine istişarelerde bulundu. İlçe merkezinde yaptığı esnaf ziyaretlerinde, dükkanları gezerek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

ŞEHİT AİLELERİNE VEFA ZİYARETİ

En anlamlı anlardan biri, şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı mektubu ailelere sunan Dağlı, “Şehitlerimiz bu vatanın onuru, gururu ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Onların geride bıraktığı aileleri bizlere emanettir. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TEŞKİLATA HİZMET EDEN PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Gün boyunca uzun yıllar teşkilata hizmet eden partililerle bir araya gelen Dağlı, “AK Parti bir dava hareketidir. Bu davaya gönül verip yıllarca hizmet eden tüm kardeşlerimize minnettarız. Onların gayreti ve fedakarlığıyla bugün bu noktaya geldik” ifadelerini kullandı. Ziyaretler, Sevinçli ve Hürriyet mahallelerinde devam etti. Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde özellikle kadınların talepleri dinlendi. Günün sonunda, AK Parti’nin kurucularından Necmettin Topaloğlu’nu ziyaret eden Dağlı, partinin kuruluşuna katkı sağlayan isimlere teşekkür etti.