Adana’da Tartışma Sonrası İntihar Olayı

ADANA’DA İKİ KİŞİYİ VURUP İNTİHAR EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Olayın gerçekleşmesi

Adana’nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde, Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Mehmet Eser (22) adlı bir kişi tartıştığı Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş’ı (20) tabancayla vurup öldürdü. İddialara göre, Mehmet Eser, buluştuğu Savuran ve Demirbaş ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bu tartışma hızla silahlı bir kavgaya dönüştü ve Eser, yanındaki silahıyla iki kişiye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan iki kişiye çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, sağlık ekipleri Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş’ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Mehmet Eser, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Reşatbey Mahallesi’nde saklandığı yer tespit edildi.

Eser’in intiharı

Ekiplerin adrese düzenledikleri operasyon sırasında, Eser’in polis tarafından yakalanacağını anlayarak binanın çatısına çıktığı belirtildi. Yakalanmaktan korkarak cinayet aletini başına doğrultan Mehmet Eser, burada intihar etti. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.