Adana’da Tartışma Sonucu Cinayet Yaşandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Adana’da bir birey, tartışma yaşadığı kişi tarafından tabanca ile vurulup yaşamını yitirdi. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi’nde gece yarısı gerçekleşti. İddiaya göre, Mehmet Aldanma ve Ö.A. arasında sebepsiz bir şekilde başlayan kavga, kısa zamanda alevlendi.

OLAYIN SEYRİ

Tartışma esnasında Ö.A., belinden çıkardığı tabancayı çıkararak Aldanma’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Aldanma, ağır yaralı bir şekilde yere düştü. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerine geldiğinde Aldanma’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Cinayet sonrası kaçan şüpheli Ö.A., yaptığı hızlı operasyon sonucunda polis ekiplerince kısa bir süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak araştırma ve soruşturma devam ediyor.