Adana’da Tartışma Sonucu İki Ölüm

ADANA’DA SİLAHLI ÇATIŞMA

Adana’da bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Mehmet Eser (22), tartıştığı Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş’ı (20) tabancayla vurup öldürdü. Olayın ardından kaçan Eser, saklandığı evde polis tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti. Olay, Seyhan ilçesinin Gürselpaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Eser, Savuran ve Demirbaş ile bir araya geldi. Bilinmeyen bir sebepten ötürü başlayan tartışma, hızlı bir şekilde silahlı kavgaya dönüşerek Eser’in yanındaki tabancayla Savuran ve Demirbaş’a ateş etmesine yol açtı. Göğsünden vurularak yere yığılan iki kişinin durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri, Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MEHMET ESER’İN INTİHARI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eser’in olay sonrası Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonu fark eden Eser, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Eser, cinayet aleti olan tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.