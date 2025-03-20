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Adana’da Tefecilere Yönelik Operasyon Yapıldı

TEFECİLİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adana’da tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplamda 8 kişi yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucunda bu şahısların vatandaşlara 100 milyon TL’lik bir zarara yol açtığı belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Adana İl Jandarma Komutanlığı, ‘Tefecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçlarını işleyen şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi.

ARALAMA VE GÖZALTI DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 93 senet, 9 tapu, 13 çek senet, 202 bin 300 TL, 7 banka kartı ve birçok telefon, USB bellek ve vekaletname bulundu. Yapılan tespitler sonucunda vatandaşları 100 milyon TL zarara uğrattığı belirlenen şüphelilerin 7’si, mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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