Adana’da Telefon Patladı, Tehlike Uyarısı!

TEKNİK SERVİSTE BİR TELEFONUN BATARYASI PATLADI

Adana’da bir teknik servis merkezinde arızalı bir telefon kontrol edilmesi sırasında, batarya patlayarak alev aldı. Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir teknik serviste gerçekleşti. Müşteri tarafından bırakılan telefon, teknik servis çalışanı tarafından incelendiği esnada bataryası patladı. Bu ani patlama, kısa süreli paniğe yol açtı ve çalışan, alev alan telefonu hemen yere atarak ayağıyla söndürdü. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

UZMANINDAN UYARI: TELEFONU GECE ŞARJADE BIRAKMAYIN

Cep telefonu teknik servis uzmanı Ramazan Özdemir, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için önemli uyarılarda bulundu. Özdemir, “Bataryaların içinde gaz var. Bu gazların genleşmesi sonucu patlama meydana gelir. Bu nedenle orijinal batarya kullanmak gerekir. Ayrıca telefonu gece yatarken şarja koyup sabaha kadar tutmamak gerekir. Telefonlar en fazla 2 ile 4 saat arasında şarj olur. Şarjda fazla tutmak bataryanın ısınmasına ve patlamasına neden olur” diye konuştu. Ayrıca, Adana gibi sıcak iklimlerde telefonun 40 derecenin altındaki ortamlarda şarj edilmesi gerektiğine, aksi taktirde aşırı sıcaklardan dolayı patlama riski olabileceğine dikkat çekti.