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Adana’da Ticari Araç Motosiklete Çarptı

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KAZA YERİ VE SEBEBİ

Kaza, Seyhan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araç, aşırı hızla ilerleyerek önündeki otomobilin sağından geçmeye çalıştığı esnada, sağ şeritte seyreden Aydın Uslu yönetimindeki 01 AUA 337 plakalı elektrikli motosiklete çarptı. Sonrasında ise araç, bir aydınlatma direğine vurdu.

SÜREÇTEN SONRAKİ DURUM

Kaza sonrasında sürücü, aracı bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, elektrikli motosiklet sürücüsü Aydın Uslu’nun olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi.

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