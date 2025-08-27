Haberler

Adana’da Tır Alev Alev Yandı

TIRDAKİ YANGININ NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Adana’da, Pozantı-Tarsus otoyolunda seyir halindeki lastik yüklü tırın alev alması, gece saatlerinde Mersin-Adana arasında gerçekleşti. Damlama mevkiinde meydana gelen yangında, tırın plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi. Lastik yüklü aracın, bilinmeyen bir sebepten ötürü alev alev yanması, çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangını gören kişiler, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak otoyolu geçici olarak trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürme işlemini gerçekleştirdi. Yangının ardından kapatılan otoyol, yeniden trafiğe açıldı. Olayda tırda maddi hasar meydana geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Motosiklet sürücüsü, 104 promil alkollü

Manavgat'ta motosiklet sürücüsü, alkol testinde yüksek değer çıkarak kaza sonrası ambulansa gitmek istemedi. Hafif ticari aracın çarpması sonucu 9 bin TL ceza aldı.
Haberler

Malatya’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da motosiklet, bir servis aracına arkadan çarparak kazaya yol açtı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.