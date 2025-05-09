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Adana’da Tır Lastiği Zincirleme Kaza Yaptı

OTOMOBİLLER ZİNCİRLEMELİ KAZA YAŞADI

Adana’da otoyolda bir tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına yol açtı. Kaza, cep telefonuyla kaydedildi. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışında gerçekleşti.

KAZA ANI CEP TELEFONUNDAKİ KAMERAYA YANSIDI

Hareket halindeki tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, sol şeride düştü. Lastiğe çarpmamak amacıyla manevra yapan bir otomobil, yola paralel ilerleyerek diğer araçların arasından geçip güvenlik şeridine savruldu. Farklı şeritlerde bulunan 4 otomobil, lastik nedeniyle manevra yaparken birbirine çarptı. Kazada araçlarda hasarlar meydana geldi, ancak yaralanan kimse olmadı. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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